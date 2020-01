Il punto sulla Juve - Kulusevski c'è. Ora tutto ruota attorno a Emre Can

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' subito entrato nel vivo il mercato della Juventus in questo mese di gennaio. Prima ancor dell'apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, Fabio Paratici ha definito tre operazione: Mario Mandzukic ha salutato il club a titolo definitivo per trasferirsi all'Al Duhail, Mattia Perin è andato in prestito al Genoa, mentre dall'Atalanta è arrivato Dejan Kulusevski, attaccante classe 2000 preso per giugno che questa mattina ha sostenuto le visite mediche.

Tutto ruota attorno a Emre Can - Kulusevski è in prestito al Parma, che è intenzionato a trattenerlo fino al termine della stagione. Ma la Juventus in queste ore sta valutando anche se provare a trattare il suo arrivo anticipato a Torino, mettendo sul piatto della trattativa qualcosa di più del semplice prestito (già rifiutato) di Marko Pjaca. Decisione non ancora presa perché, in questo momento, tutto ruota attorno al nome di Emre Can: se arriverà un'offerta da 25-30 milioni di euro per il tedesco la Juve darà il via libera alla cessione dell'ex Liverpool e, a quel punto, proverà a portare in bianconero Kulusevski già a gennaio.

Occhio a Rugani - In uscita c'è Marko Pjaca, calciatore che difficilmente andrà via con una formula diversa dal prestito secco. Occhio infine a Daniele Rugani, difensore centrale che fin qui ha trovato pochissimo spazio: dovesse arrivare un'offerta superiore ai 20 milioni di euro, il suo addio nei prossimi giorni potrebbe tramutarsi in qualcosa di concreto.