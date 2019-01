Il punto sulla Ligue 1 - Il PSG riprende a vincere, pari OM-Monaco

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Inizia il girone di ritorno in Ligue 1. Dopo la sosta natalizia il campionato francese ha riaperto i battenti con un nuovo rinvio. Questa volta è solo una la partita ad essere spostata a causa delle manifestazioni dei gilet gialli: la sfida fra Nimes e Angers si giocherà il 23 gennaio prossimo alle ore 19. Nessuna sorpresa invece in vetta alla classifica dove il Paris Saint-Germain riscatta l’eliminazione in Coppa di Lega violando il campo dell’Amiens. La formazione di casa regge un tempo poi nella ripresa lo strapotere degli uomini di Tuchel ha preso il sopravvento con i gol di Cavani, Mbappé e Marquinhos per il 3-0 finale.

PARI FRA OM E MONACO, DERBY AL RENNES - Inizia con un pareggio il 2019 del Monaco. La squadra del Principato, sempre al penultimo posto ha inchiodato l’Olympique Marsiglia sull’1-1. I biancoazzurri di Garcia hanno sbloccato il risultato con Lopez ma Tielemans ha subito ristabilito la parità. Secondo pareggio consecutivo per il Lione che nell’anticipo del venerdì non è andato oltre l’1-1 contro il Reims. I rossoblu di Genesio sono andati sotto con un gol di Chavarria al 35’ del primo tempo ma a venti minuti dalla conclusione del match Traoré ha pareggiato i conti.

TORNA AL SUCCESSO IL LILLE, PARI MONTPELLIER - Il Lille è tornato al successo dopo un finale di girone di andata amaro per una sconfitta interna. I biancorossi di Galtier hanno battuto 3-1 il Caen. Ha aperto le danze il solito Pepe poi Leao e Araujo hanno arrotondato il punteggio. A nulla, se non per la statistica è servito il gol finale di Ninga. Ha rallentato la corsa il Montpellier che ha pareggiato a Dijon. Padroni di casa avanti con Said ma gli arancioblu hanno immediatamente pareggiato i conti con Le Tallec.

AL RENNES IL DERBY, BENE NIZZA E SAINT-ETIENNE - Il Rennes si è aggiudicato il derby bretone imponendosi alla Beaujoire contro il Nantes. Ai rossoneri è bastato un gol di Da Silva dopo appena dodici minuti per portare a casa i tre punti. Successo interno invece per il Nizza che ha superato di misura il Bordeaux. All’Allianz Riviera il team di Vieira ha portato a casa l’intera posta in palio con un gol di Saint-Maximin. Dopo aver battuto il PSG mercoledì scorso, il Guingamp è tornato sulla terra e ha affrontato l’amara verità del campionato che lo vede ancora fanalino di coda. Al Roudourou i rossoneri sono stati battuti 1-0 dal Saint-Etienne con rete di Khazri. Lo Strasburgo, infine, ha vinto in casa del Tolosa 2-1. Alsaziani avanti con Ajourque ma i viola hanno pareggiato con un rigore di Sanogo prima della rete decisiva di Sissoko.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain** 50; Lille 37; Lione*, Saint-Etienne* 33; Montpellier* 31; Strasburgo, Rennes*, Nizza* 29; Olympique Marsiglia** 28; Reims 27; Nantes*, Nimes** 23; Bordeaux** 22; Tolosa* 21; Angers** 20; Caen, Amiens 18; Dijon* 17; Monaco* 14; Guingamp* 11.

*una partita in meno.

**due partite in meno.