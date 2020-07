Il punto sulla Premier - Manchester United, occasione persa. Saluta il Norwich, riscatto Wolves

Ormai rimane poco da dire circa le prima due in classifica della Premier League, il Liverpool ha conquistato il titolo settimane fa mentre il Manchester City si sta allenando in vista dei ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Nella trentacinquesima giornata, la squadra di Jurgen Klopp mette fine ad una striscia di venticinque vittoria consecutive ad Anfield. Arriva un pareggio contro il Burnley, 1-1 il risultato finale con gli ospiti che addirittura possono ancora sperare in un posticino in Europa. Senza pietà invece il Manchester City, la squadra di Guardiola cala il pokerissimo in casa del Brighton. Protagonista di giornata è Sterling, tripletta per l'ex Reds e punteggio completato dalle segnature di Gabriel Jesus e Bernardo Silva.

Favola Sheffield, frenata Manchester United - La Premier League ogni anno riesce a farci vivere una bella storia, non sarà il titolo conquistato dal Leicester ma lo Sheffield United non scherza. La squadra di Wilder era partita per una salvezza tranquilla, non finire a giocarsi fino all'ultima giornata la permanenza era il grande obiettivo. Una serie di risultati favorevoli ed un calcio divertente ha portato lo Sheffield alle porte dell'Europa soprattutto dopo la clamorosa vittoria per 3-0 contro il Chelsea che rischia di rovinare il cammino di un'intera stagione della formazione di Lampard. Se i Blues perdono non fa di certo meglio il Leicester, sonora sconfitta per le Foxes 4-1 contro il Bournemouth. Non ne approfitta il Manchester United che poteva scavalcare al terzo posto entrambe le squadre, 2-2 il finale della sfida con il Southampton.

Il derby è di Mourinho. Riscatto Wolves - Nel momento di maggior difficoltà, arriva come sempre il colpo di coda di José Mourinho. Il North London Derby è del Tottenham, vittoria per 2-1 con l'Arsenal che vale il sorpasso in classifica e tiene accesa una fiammella di speranza per un posto in Europa League. La squadra di Arteta gioca un buon calcio, colpisce una traversa con Aubameyang ed un super Lloris insieme ad Alderweireld affondano i Gunners. Due sconfitte consecutive che hanno probabilmente estromesso i Wolves dalla corsa Champions ma Raul Jimenez e compagni ci sono. Successo per 3-0 contro l'Everton di Ancelotti che adesso arranca.

Dopo il titolo del Liverpool, un posto in Champions League per il City arriva anche il terzo verdetto della stagione: la retrocessione del Norwich. Dura soltanto un anno l'avventura di Pukki e compagni nel massimo campionato inglese, un campionato travagliato e pieno di insidie. Decisiva la sconfitta per 4-0 contro il West Ham che lotta per la permanenza, un poker servito da Michael Antonio. Colpo in coda anche per il Watford, Deeney regala il successo agli Hornets nel match contro il Newcastle. Una doppietta al Villa Park di Trezeguet regala un barlume di speranza all'Aston Villa che vede la salvezza distante quattro lunghezze.

I risultati della 35° Giornata

Watford-Newcastle 2-1

Norwich-West Ham 0-4

Liverpool-Burnley 1-1

Sheffield United-Chelsea 3-0

Brighton-Manchester City 0-5

Wolves-Everton 3-0

Aston Villa-Crystal Palace 2-0

Tottenham-Arsenal 2-1

Bournemouth-Leicester 4-1

Manchester United-Southampton 2-2

Classifica

Liverpool 93

Manchester City 72

Chelsea 60

Manchester United 59

Leicester 59

Wolverhampton 55

Sheffield United 54

Tottenham 52

Arsenal 50

Burnley 50

Everton 45

Southampton 45

Newcastle 43

Crystal Palace 42

Brighton 36

West Ham 34

Watford 34

Bournemouth 31

Aston Villa 30

Norwich 21

Prossimo turno

Burnley-Wolves

Manchester City-Bournemouth

Newcastle-Tottenham

Arsenal-Liverpool

Everton-Aston Villa

Leicester-Sheffield

Crystal Palace-Manchester United

Southampton-Brighton

West Ham-Watford