Juve Campione: Douglas Costa, arma letale a gara in corso. Accetterà di continuare da riserva?

No, Douglas Costa non è solo un giocatore che spacca le partite. Il brasiliano è molto di più e lo ha già dimostrato anche alla Juventus, nel suo primo anno in bianconero: è un esterno di classe e velocità, che quando è in giornata può superare qualsiasi avversario e fare la differenza. Certo, a partita in corso è un'arma impropria, ma questo è un altro discorso. In una squadra di alto o anche altissimo livello, ha tutto per essere un titolare. Il punto è che alla Juve no, e non certo per una questione di valore.

Equilibrio impossibile. Affascinato dalle qualità dei suoi avanti, Sarri le ha provate un po' tutte. L'insostenibile HDR, ma anche Douglas Costa con Dybala e Ronaldo dal primo minuto. Non ha quasi mai funzionato, perché nel suo gioco serve che gli esterni corrano. E se a CR7 non può chiederlo, allora è quello di deve sacrificarsi. Così, ha molto più senso che, pur rinunciando a qualcosa sotto porta, in quel ruolo ci vada uno come Bernardeschi o Cuadrado: tecnica sì, ma anche legna. E Douglas diventa un fenomenale rompighiaccio nei momenti di difficoltà.

Quanto può durare? È la domanda che si deve porre il verdeoro, potenzialmente un craque a livello mondiale. A Torino non è un giocatore qualsiasi, per carità, ma non può neanche essere un titolare a prescindere, per quanto questa non sia una critica. Essere letale a gara in corso, di fatto, vuol dire anche essere una riserva. Accetterà questo ruolo anche in futuro?