Juve-Inter -1. Ma non è sicuro: Governo e Lega A vorrebbero evitare danno d'immagine

vedi letture

Non è ancora certo che Juventus-Inter, al pari delle altre quattro gare che si dovranno disputare a porte chiuse, andrà in scena. Al momento si va in quella direzione ma sia la Lega Serie A che il Governo vorrebbero evitare trasmettendo le immagini di un derby d'Italia senza spettatori l'immagine di un Paese cupo, depresso e pericoloso.

Il Governo, riporta la 'Gazzetta dello Sport, oggi si confronterà con la commissione scientifica e le Regioni e da questo dialogo dipenderanno le scelte della Lega di A, che è l’autorità titolata per prendere la decisione finale.

Il problema principale è relativo al recupero di queste partite, e in particolare proprio di Juventus-Inter. Le altre partite che si giocheranno senza spettatori - ovvero - Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-SPAL, Sassuolo-Brescia - non coinvolgono infatti squadre impegnate in Europa.

Per Juventus e Inter, invece, molto difficile trovare slot disponibili. Soprattutto per i nerazzurri, che già dovranno recuperare il match con la Samp.