Juve-Inter: dallo Stadium allo Stadium. Il bivio del futuro di Sarri

Domani Juventus-Inter nell'Allianz Stadium a porte chiuse: l'avvicinamento su Tuttomercatoweb.com

Maurizio Sarri non rischia il posto da allenatore della Juventus. Il postulato arriva dalle alte stanze dei bottoni della Vecchia Signora, perché esonerare significa sconfessare, perché permane comunque la fiducia per invertire la rotta. Però. Però la strada del domani bianconero passa da tanti punti interrogativi, uno su tutti quello che riguarda proprio la panchina. Perché se è vero come è vero che Sarri è stato preso per proseguire sulla via del successo ma prendendo la strada alternativa del bel calcio, dall'altra parte Lione ha minato le certezze e davanti c'è una gara che può diventare spartiacque.

La svolta Maurizio Sarri non rischia ma deve invertire la rotta dalla gara contro l'Inter. In caso di tracollo a porte chiuse, è chiaro che anche nelle alte stanze bianconere le certezze potrebbe essere minate. Le eventualità devono esser tutte sul piatto quando si discute di strategia e per quanto riguarda Agnelli, Nedved e Paratici, è chiaramente considerata anche la strada del ko. Come agire in caso di sconfitta con l'Inter? Mettendo Sarri e la squadra necessariamente sotto pressione ma a quel punto il ritorno con l'OL diventerebbe decisivo. Anche per l'allenatore.

Quindici giorni decisivi Sì, sono i quindici giorni più importanti della storia recente della Juventus. Perché si gioca tanto, perché se l'Inter dovesse battere i bianconeri allora Maurizio Sarri e la sua panchina verrebbero messi in dubbio. Certo, la società e anche l'allenatore sono sicuri che la strada chieda tempo e che il percorso presto svolterà. Però il ko di Lione ha minato le certezze profonde, inevitabilmente, nonostante il rapporto tra Agnelli, Paratici e Sarri sia solido e stabile. Contano i risultati. "La Champions è un sogno", dice il tecnico. "Un obiettivo", gli aveva indicato il club.