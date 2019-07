L'agenda di Fali Ramadani: inizio Sarri, ora Kalinic, poi Kostic?

Ha molto da fare, Abdilgafar Ramadani, super procuratore macedone che ha aiutato la Juventus a sbloccare la trattativa che ha portato Maurizio Sarri all'addio al Chelsea. Questo il suo primo colpo per l'estate, nei mesi passati ha perso Ivan Perisic - perché non ha cambiato squadra nelle ultime due stagioni - ma c'è stato il rinnovo per Samir Handanovic. E, soprattutto, il trasferimento di Luka Jovic, finito al Real Madrid per 75 milioni di euro, una cifra record per l'Eintracht Francoforte, e Marko Rog, ufficiale da ieri al Cagliari.

CHI NON DOVREBBE MUOVERSI - In primis Marco Alonso, esterno del Chelsea, semplicemente per una questione numerica: i Blues non possono acquistare nessuno perché si trovano con il mercato bloccato, dunque non avranno grossi cambiamenti. Poi Nikola Milenkovic, che poteva essere uomo mercato, anche con un valore molto alto, fino agli ultimi due mesi, prima della crisi di risultati che ha colpito i viola. Per Cengiz Under non ci sono offerte abbastanza interessanti, mentre per Kalidou Koulibaly la richiesta è superiore alle tre cifre. Impossibile per quasi tutte le squadre soddisfare De Laurentiis, intenzionato a rimanere sui 150.

KALINIC NON SI ALLENA CON L'ATLETICO - Il croato non è andato in tournée con i compagni, quindi è oramai verso l'uscita. Diego Demme piace alla Fiorentina, Josip Brekalo dovrebbe rimanere al Wolfsburg nonostante le voci che lo vorrebbero verso la Serie A. Possibile, invece, che Matija Nastasic possa rientrare dopo più di qualche anno fra Premier League e Bundesliga.

INFINE KOSTIC - L'esterno dell'Eintracht ha fatto benissimo, tanto da finire nel mirino dell'Inter in caso di una cessione di Dalbert. Sarebbe l'esterno sinistro cercato da Ausilio. Difficile che si parli anche di Ante Rebic, per cui le richieste dei tedeschi sono altissimi - e ci sono già stati addii di Jovic e Haller - mentre da valutare la posizione di Nikola Maksimovic: al Napoli ci sono moltissimi difensori, potrebbe essere l'estate giusta per cambiare aria e salutare Napoli.