L'agenda di Jorge Mendes: da James a Correa. Poi toccherà a Cancelo

Contrariamente alle attese e alle notizie circolate questa mattina, rimbalzate anche dalla Spagna, Jorge Mendes non è atteso nel ritiro del Napoli a Dimaro. Ma nonostante il mancato summit con De Laurentiis in Trentino, in casa azzurra il nome caldo resta quello di James Rodriguez. L'infortunio di Asensio non sembra aver modificato più di tanto i piani dei Blancos, che di fronte ad un'offerta congrua non si opporrebbero alla cessione del colombiano su cui c'è pure l'Atletico. Il problema, per il Napoli, resta la formula: De Laurentiis aveva messo sul piatto un prestito con diritto di riscatto, Florentino Perez tratterà solo sulla base di una cessione a titolo definitivo o di un prestito con obbligo. E proprio per questo motivo il lavoro di mediazione delle prossime ore dell'agente sarà fondamentale.

Filo diretto col Milan - I contatti di Mendes però non riguardano solo il Napoli. Perché la fumata nera nella trattativa fra Milan e Monaco per André Silva ha inevitabilmente lasciato strascichi e le parti dovranno ora trovare una soluzione alternativa al problema, con l'ex Porto oramai dichiaratamente fuori dal progetto tecnico di Giampaolo. I discorsi col Milan però riguarderanno anche altri profili: su tutti quell'Angel Correa da giorni vicino alla maglia rossonera, ma per il quale manca ancora l'ultimo e definitivo via libera da parte dell'Atletico Madrid. E la (momentanea) mancata cessione di André Silva in un certo senso ha rallentato anche questa operazione, che comunque può trovare la fumata bianca da un momento all'altro. In agenda c'è poi il futuro di Patrick Cutrone: Mendes non è l'agente del classe '98 rossonero, ma è lui che sta lavorando col Wolverhampton da intermediario per sistemare la questione. Quindi Nicolas Otamendi: il centrale argentino del City è un nome buono per la retroguardia rossonera anche se la concorrenza non manca, Valencia su tutte.

Poi ci sarà tempo anche per la Juve - E il motivo è presto detto: Joao Cancelo. Il terzino fin dai primi giorni di mercato è stato indicato come partente in nome di una plusvalenza utile per sistemare il bilancio bianconero. E il viaggio delle ultime ore di Paratici in Inghilterra è servito proprio per portare avanti i contatti (in primis col City). Un ruolo di rilievo, comunque, alla fine lo giocherà proprio l'agente lusitano.

Chiusura Lazio - Quando queste situazioni principali saranno sistemare, Jorge Mendes avrà dei contatti anche con la Lazio. Pedro Neto e Bruno Jordao andranno a giocare, su di loro ci sono Monaco e Benfica. Club con cui il loro agente ha ottimi contatti.