Penultimo appuntamento con il girone dell'Atalanta di Champions League. I nerazzurri, vincenti contro la Dinamo Zagabria per 2-0, hanno la possibilità di essere quasi padroni del proprio destino. Certo, con un pareggio o una sconfitta, a Kharkhiv il prossimo 11 dicembre, sarà ultimo posto e addio alle competizioni europee.

CONTA SOLO VINCERE - Come oggi contro la Dinamo, non ci potrà essere speculazione contro lo Shakhtar Donetsk, così come gli ucraini probabilmente preferiranno cercare la vittoria, pur con le proprie armi (contropiede fulmineo con la velocità degli attaccanti), e ci sarà anche spazio per cercare la vittoria.

DIPENDE DALLA DINAMO - Assodato che servono solo tre punti, l'Atalanta approda agli ottavi di Champions vincendo contro lo Shakhtar Donetsk, con conseguente pareggio o sconfitta della Dinamo contro il City. In caso di affermazione dei croati, allora i nerazzurri arriverebbero ai sedicesimi di Europa League come terza del girone.