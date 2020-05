L'Inter del Triplete - Che fine hanno fatto i calciatori di Mourinho?

Che fine hanno fatto gli eroi del 22 maggio 2010? C'è chi gioca ancora perché giovane, chi si è ritirato da pochi mesi come Lucio, praticamente tutti sono rimasti nel calcio in qualche modo: solo due agenti - Ivan Cordoba e Julio Cesar - un solo commentatore come Esteban Cambiasso.

Francesco Toldo - Imprenditore e Ambasciatore dell'Inter

Ivan Cordoba - Intermediario

Javier Zanetti - Vicepresidente

Dejan Stankovic - Allenatore della Stella Rossa

Lucio - Ritirato a fine gennaio a 41 anni, vuole fare il dirigente.

Ricardo Quaresma - Ala al Besiktas

Thiago Motta - Ex allenatore del Genoa

Samuel Eto’o - Collaboratore del Presidente CAF.

Wesley Sneijder - Dirigente all'Utrecht

Sulley Muntari - Svincolato dopo l'esperienza all'Albacete.

Julio Cesar - Agente

Maicon - Svincolato dopo l'esperienza al Criciuma

Patrick Vieira - Allenatore del Nizza

Rene Krhin - Centrocampista del Nantes

McDonald Mariga - Candidato al Parlamento in Kenya

David Suazo - Ex allenatore del Brescia, in cerca di una panchina

Esteban Cambiasso - Opinionista per Sky

Paolo Orlandoni - Preparatore dei portieri alla Primavera della Sampdoria

Diego Milito - Segretario tecnico del Racing Club Avellaneda

Marco Materazzi - Imprenditore, ambasciatore FIFA e UEFA

Walter Samuel - Collaboratore tecnico dell'Argentina

Christian Chivu - Allenatore dell'Inter under17

Goran Pandev - Attaccante del Genoa

Alen Stevanovic - Centrocampista del Wisla Plock

Giulio Donati - Difensore del Lecce

Amantino Mancini - Ex allenatore del Foggia

Denis Alibec - Attaccante dell'Astra Giurgiu

Davide Santon - Difensore della Roma

Mario Balotelli - Attaccante del Brescia

Lorenzo Crisetig - Centrocampista del Mirandes

Vid Belec - Portiere dell'APOEL Nicosia

Marko Arnautovic - Attaccante dello Shanghai SIPG

José Mourinho - Allenatore del Tottenham