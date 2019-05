L'ultima di... Berardi: dopo 9 anni, possibile futuro lontano da Sassuolo

© foto di Insidefoto/Image Sport

Per il dg del Sassuolo Giovanni Carnevali, Domenico Berardi "può essere la nostra bandiera". Ma dopo centinaia di voci di mercato sparpagliate nel tempo, quella ancora in corso rischia seriamente di essere l'ultima stagione dell'attaccante con la maglia neroverde sulle spalle. Perché dopo quasi un decennio di Sassuolo, il classe '94 potrebbe lecitamente avere voglia di provare qualcosa di diverso. E le pretendenti di certo non mancherebbero: nei mesi scorsi si è parlato nuovamente di Roma e Fiorentina, ma anche all'estero Berardi ha moltissimi estimatori di livello. Mentre il treno Juventus, oramai, sembra più che passato dopo i contatti e le indiscrezioni degli anni scorsi.

La storia al Sassuolo - La società del presidente Squinzi notò Berardi in un torneo di calcio a 5. All'epoca il classe '94 giocava nel Cosenza e nonostante la giovane età il Sassuolo decise di investire su di lui. Dopo aver fatto alcune stagioni nelle giovanili, Berardi si è imposto come talento più cristallino della prima squadra e in questi anni di Serie A, nonostante qualche alto e basso di troppo, ha sempre dato il suo contributo int ermini di gol e assist. E dopo 7 stagioni da professionista (una in B e 6 in A), il suo score parla di 226 presenze e 73 reti segnate.