L'ultima di... Sensi: consacrazione tinta d'azzurro. Futuro Milan

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

I tempi da predestinato sui campi di Serie B sono un ricordo: quando Stefano Sensi si afferma in cadetteria con la maglia del Cesena sembra già di vedere un nuovo Verratti. Tre anni dopo, non si può dire che il centrocampista urbinate abbia rispettato appieno le aspettative, ma ha saputo ritagliarsi un posto al sole nel campionato di Serie A. E, dopo alti e bassi nelle prime due stagioni al Sassuolo, anche le attenzioni delle grandi: sulle sue tracce vi è da tempo il Milan, pronto a chiudere e intenzionato a farne un pilastro del proprio futuro. Per la cronaca, l'ultima con gli emiliani, se saluterà a fine stagione, l'ha già giocata: la sfortuna, una frattura alla mano, gli ha negato la passerella dell'ultima gara di campionato.

La storia al Sassuolo - Come detto, arriva in Emilia dopo una grande stagione in B che aveva alzato molto l'attenzione. I primi due anni sono di apprendistato: 33 presenze complessive in campionato, condite da tre gol. In questa stagione, De Zerbi gli affida le chiavi del centrocampo e arriva la consacrazione: 28 gare, due reti, cinque assist. Sbaglia poco, convince tutti. Anche Mancini, che a novembre lo ha convocato per la prima volta in Nazionale.