La carta a sorpresa, Kouame: ko al crociato alle spalle per la nuova freccia viola

Già lo scorso 22 aprile, quindi a due mesi dalla ripresa del campionato, Christian Kouame aveva parlato delle sue buonissime sensazioni. “Sono clinicamente guarito”, aveva detto l’attaccante passato dal Genoa alla Fiorentina lo scorso gennaio. Partendo da questa affermazione, viene facile capire come dopo due mesi di lavoro (individuale e di gruppo) il talento della Costa d’Avorio sia pronto per tornare ad essere protagonista. Detto di Ribery, altra “nuova” freccia della faretra di Beppe Iachini, Kouame potrà utilizzare questa ultima parte di stagione per farsi conoscere dai nuovi tifosi e per tornare al 100%. Magari non partirà subito titolare, dura passare avanti a Ribery, Chiesa, Cutrone e Vlahovic. Ma visto il fitto calendario di giugno e luglio è facile immaginare un suo contributo importante alla causa gigliata.

Età: 22 anni

Posizione: attaccante

Quanto ha giocato in questa stagione: 12 partite. 11 in Serie A e una in Coppa Italia col Genoa, per un totale di 989 minuti

I suoi numeri in stagione: 5 gol e 3 assist