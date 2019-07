La settimana del Milan - Genesi del sogno Modric. Bennacer vicino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Andiamo a ritroso: nella mattinata di oggi si sono presentati ufficialmente alla stampa i due neo acquisti, gli unici per il momento, di casa Milan. Si tratta di Rade Krunic e Theo Hernandez, operazioni chiuse nelle settimane scorse ma come detto presentati solo oggi a stampa e tifosi. Mister Giampaolo intanto prosegue il suo lavoro di preparazione alla stagione, con la squadra che intanto questa mattina ha pareggiato 1-1 nell'amichevole col Novara.

Operazioni in entrata - Saltato Veretout, per il quale alla fine l'ha spuntata la Roma, il Milan prosegue nella sua ricerca di interpreti di qualità per il centrocampo di Giampaolo. E nelle scorse ore, dopo il vantaggio maturato la scorsa settimana, c'è stato un nuovo e decisivo avvicinamento a Ismael Bennacer, oramai davvero ad un passo dalla maglia rossonera. Ma il grande sogno, che rischia fortemente di rimanere tale, è legato a Luka Modric: a metà settimana è andato in scena un incontro a Casa Milan con i suoi agenti (gli stessi di Lovren), ma ad oggi non sembrano esserci le condizioni economiche per sperare nel colpo. Più facile, invece, arrivare a Angel Correa dell'Atletico Madrid, nome emerso nella giornata di ieri. I ragionamenti di mercato però hanno coinvolto anche e soprattutto la difesa: Dayot Upamecano del Lipsia è il nome che sembra più raggiungibile. Ma oltre al francese piacciono anche Bailly dello United e soprattutto Merih Demiral della Juventus.

Operazioni in uscita - La sensazione emersa dalle ultime ore di trattative è chiara: il Milan deve vendere un big per dare il via agli acquisti. Il maggiore indiziato? Ad oggi sembra essere Suso, anche se la Roma non pare intenzionata a pareggiare la clausola (per l'estero) di 40 milioni di euro. Il futuro di Patrick Cutrone è ancora da decifrare, mentre in caso di buone offerte per Franck Kessie e Hakan Calhanoglu l'addio non sarebbe da escludere.