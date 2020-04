Le nuove valutazioni - Douglas Costa, vale davvero meno di 20 milioni?

vedi letture

C’è stato un periodo in cui Douglas Costa sembrava la risposta perfetta per combattere Mohamed Salah. Tecnica sopraffina, strappi da campione, gol e assist. Sgusciante, imprendibile, fondamentale. Questo è capitato fino allo sputo a Federico Di Francesco, nella sfida contro il Sassuolo del settembre del 2018. Da lì in poi c’è una sorta di sliding doors, perché le quattro giornate di campionato sono state un effetto collaterale, contributivo ma non decisivo al crollo della valutazione. Tanti gli infortuni occorsi, gli spazi che si comprimono visto i tanti cambi sia per Allegri che per Sarri, la possibilità di finire sul mercato. Inter e Milan erano intenzionate a puntare su di lui, ma la Juve ha sempre negato una possibile cessione. Probabilmente molto cambierà a giugno, al di là di un contratto fino al 30 giugno 2022.

Valutazione che galleggia intorno ai 20 milioni - A bilancio, dopo l’ammortamento delle prime tre stagioni, il brasiliano è iscritto per circa 16. Una cifra che sembra in linea con quella del CIES, che dopo il Coronavirus ritocca il valore del calciatore sudamericano tra i 10 e i 15 milioni. Vale certamente qualcosa di più, anche se il prossimo compleanno è quello che cambia la percezione negli addetti ai lavori, cioè quello dei trenta. Quello che è evidente è che almeno una decina di milioni - prima poteva essere intorno ai 30 - siano stati perduti con questa crisi, al di là della solita questione contrattuale che mette in difficoltà chi vuole comprare i bianconeri.