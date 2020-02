Le pagelle di Chiesa - Vede la Dea e si scatena. Ma il ruolo non è il suo

"Segna un gol fantastico, il quarto in campionato. Ed è l'ultimo ad arrendersi. Nel finale sfiora il pari da fuori". La Gazzetta dello Sport di oggi analizza così la buona prestazione di Federico Chiesa contro l'Atalanta, considerato all'unanimità il migliore in campo dei viola ieri. Quando vede nerazzurro (in particolare il nerazzurro di Bergamo), d'altronde, il talento della Fiorentina diventa un toro incontenibile, pronto a scatenarsi per poi esultare in mezzo ai suoi tifosi. Allo stesso tempo, però, la sconfitta con la Dea ha riportato all'ordine del giorno diversi problemi tattici, su tutti la scelta - presa da Montella e confermata da Iachini - di utilizzare lo stesso Chiesa come seconda punta nel 3-5-2. Il risultato? Sempre troppo lontano dal compagno di reparto e ancora tanto, tanto da imparare nei movimenti.

Questi tutti i voti di Federico Chiesa:

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

FirenzeViola: 6,5