© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A dieci secondi dalla fine, facciamo anche cinque, il tabellone luminoso del Dall'Ara recitava Bologna 1, Roma 1. Ma non aveva fatto i conti con Edin Dzeko, e con la capacità del bomber bosniaco di mettere in rete di testa l'ultimo pallone della partita. E dire che all'inizio, citando il sito del network VoceGiallorossa, sembrava "una delle sue classiche giornate no". Una di quelle partite fatte di grande sofferenza, nella quale aveva anche trovato il modo di rimediare un'ammonizione. Prima di trovare la gloria in pochi istanti. Il voto finale, che tiene conto di tutto, oscilla tra un 6,5, vari 7 e pure un 7,5 di Tuttosport.

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7

Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7,5

TuttoMercatoWeb.com: 7

VoceGiallorossa.it: 7