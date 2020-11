Le pagelle di Fonseca: si inventa di tutto, esce dalla casa di Dracula in carrozza

vedi letture

Altra grandissima serata per Paulo Fonseca. Il tecnico della Roma non sbaglia un colpo, nonostante l'assenza di cinque centrali decide di impiegare Spinazzola. Esce dalla casa di Dracula in carrozza, come spiega Il Corriere dello Sport pur cambiando sette titolari e guadagnare i sedicesimi di finale. Il modulo è oramai una certezza.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7