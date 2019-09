Le pagelle di Gomez - "Come non balla il Papu" a Zagabria

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Sarà la notte del Papu": è stata questa la premonizione di Antonio Percassi, numero uno dell'Atalanta, prima del match contro la Dinamo Zagabria. Mai affermazione è stata così lontana dalla realtà. Non perché l'argentino proponga la sua peggior prestazione di sempre, ma perché non si presenta in campo come tutti gli altri calciatori della formazione di Gian Piero Gasperini. La Champions League non è la Serie A e gli orobici se ne accorgono subito. "Come non balla il Papu. Però ci prova" scrive La Gazzetta dello Sport, mentre Tuttosport descrive la partita di Gomez così: "La retroguardia della Dinamo lo blocca ogni volta".

LE PAGELLE ALEJANDRO 'PAPU' GOMEZ

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttomercatoweb.com: 5