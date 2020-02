© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Arriva e in due giorni si prende il Lecce". A segno nel 4-0 al Torino, Antonin Barak è stato uno dei migliori in campo nella vittoria di ieri sera dei salentini. Oltre al 7,5 de La Gazzetta dello Sport, stesso voto anche sulle pagine di Tuttosport, che evidenzia come il centrocampista fosse un obiettivo di mercato proprio dei granata. Ha voglia e si vede, evidenziamo su TMW.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7