Le pagelle di Bastoni: gol salvezza sognando l'Inter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alessandro Bastoni e un gol che regala forse il punto decisivo al Parma per la permanenza in Serie A. Il centrale adesso sogna la maglia dell'Inter, per un futuro in una grande dopo questa stagione fatta di alti e bassi e di tanta panchina nella seconda parte del campionato. Si fa trovare al posto giusto nel momento giusto, firmando il 3-3 che chiude il pirotecnico pomeriggio del Tardini.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 6,5