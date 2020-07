Le pagelle di Belotti - Il regalo di Handa lo imbarazza: solo Immobile e Rizzitelli come il Gallo

vedi letture

Samir Handanovic gli offre un assist coi fiocchi, la fortuna - si sa - aiuta gli audaci. Contro l'Inter il Torino perde 3-1, ma Andrea Belotti segna il suo 15° gol in campionato e va in rete per la sesta partita consecutiva: solo Rizzitelli e Immobile erano riusciti a tanto. "Il Gallo sta bene ed è un conforto", scrive oggi La Gazzetta dello Sport. "È quasi imbarazzato nel commentare il gol, nato dal regalone di Handanovic. Tutto intorno però gioca una grande gara", è invece la lettura di Tuttosport. Sufficienza piena e più che meritata, dunque, con anche un paio di 7 in pagella per il cannoniere granata.

Queste tutte le pagelle odierne di Andrea Belotti:

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

TorinoGranata.it: 6,5