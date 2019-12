Le pagelle di Benassi: si riscopre bomber. Bel messaggio in ottica Toro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non ha dimenticato di essere stato il capocannoniere della passata stagione: per Marco Benassi finalmente una serata da protagonista in questo inizio di stagione difficile. Manda un bel messaggio a Montella in vista della gara col Torino, di cui è un ex pesante: con la squadra viola che fatica terribilmente a trovare un finalizzatore, complici le assenze di Ribery e Chiesa, il suo aiuto può venire davvero comodo.

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

FirenzeViola.it: 7