Le pagelle di Berardi: cerca e trova Boga, poi fa tutto da solo. Altra prestazione maiuscola

Suo l'assist vincente per la rete di Boga, poi nella ripresa chiude i conti: altra domenica da ricordare per Domenico Berardi, capitano e trascinatore del Sassuolo anche contro il Verona. Voto 7,5 per il Corriere dello Sport: “Altra prestazione maiuscola. Si ripete dopo le reti a Polonia e Bosnia”. Si scene a 7 sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: “Il famoso rientro per superare la retroguardia gialloblù. Cerca e trova Boga, poi fa tutto da solo”.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5