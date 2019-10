Le pagelle di Calderoni: un capolavoro che gela il Milan e vale la gara

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Un capolavoro", scrive il Corriere della Sera, che per Marco Calderoni non va oltre al 6,5 per il terzino del Lecce, autore del clamoroso gol valso il definitivo pareggio di San Siro contro il Milan. Una gemma che vale una partita per Tuttosport (7, come molti altri media, noi compresi): è un gol che "basta e avanza", come scrive il Corriere dello Sport. Sinistro fantastico, si legge su La Gazzetta dello Sport.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5