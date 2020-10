Le pagelle di Conte - Ci prova con Eriksen, ma il 'Contismo' non va d'accordo col danese

L'Inter vince e Antonio Conte ritrova il sorriso. Il tecnico nerazzurro, infatti, è riuscito a gestire al meglio la sfida col Genoa di ieri, come analizzato dal Corriere della Sera: "L’Inter ha la pazienza di aspettarsi. Esce alla distanza e il cambio di Barella gli fa svoltare il match. E finalmente non prende gol". La Gazzetta dello Sport (6,5) analizza anche l'ennesima occasione concessa a Eriksen: "Nessuno potrà rinfacciargli di non averci provato. Continua a concedergli chance, anche se l’incompatibilità tra il danese e il contismo è evidente. Azzecca in pieno la mossa Barella e vince la partita".

I VOTI DI CONTE:

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

FcInterNews: 7