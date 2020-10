Le pagelle di Conte: idee giuste, vince solo ai punti. Ma perché quel cambio Lautaro-Perisic?

Emergono divergenze nelle valutazioni date ad Antonio Conte dopo il pareggio della sua Inter contro lo Shakhtar. "L'idea di partenza è giusta", scriviamo su TMW: "Saltare la difesa passiva e senza pressing dello Shakhtar con i lanci a scavalcare la difesa che tanto male avevano fatto ad agosto nel 5-0". Peccato che la sua squadra non trovi la via del gol. Per la Gazzetta vince ai punti, ma la rosea di chiede dove sono finiti i 5 gol di differenza visti solo due mesi fa. Il Corriere dello Sport sottolinea negativamente il cambio Lautaro-Perisic, mentre Tuttosport critica la gestione delle sostituzioni parlando di cambi tardivi. Il Corriere della Sera, invece, la legge diversamente: "Domina e non vince solo per sfortuna".

I voti di Antonio Conte

TMW: 5,5

Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 6