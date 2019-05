Le pagelle di Criscito: capitano coraggioso, il suo è il gol-salvezza?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Discese e grinta, questa la ricetta di Domenico Criscito per riprendere la partita con il Cagliari. Nel secondo tempo, sul risultato di 1-0 per gli ospiti, il capitano continuava a credere di poterla ribaltare e caso ha voluto che la rete del pareggio la segnasse proprio lui. Perché è capitano coraggioso, uno che non ha paura di prendere in mano il pesantissimo pallone dell'1-1 e catapultarlo in rete dagli undici metri. Stavolta il rigore lo tira e non lo sbaglia, regalando un punto al suo Genoa.

Noi di Tuttomercatoweb.com l'abbiamo premiato con un 7 in pagella per la grossa personalità mostrata ancora una volta. Mezzo voto in meno da La Gazzetta dello Sport, che comunque lo elogia per il carattere e le capacità fisiche. Il suo può essere il gol-salvezza e lo sottolinea il Corriere dello Sport, applaudendolo con un giudizio da 7. Mezzo voto in meno, infine, da Tuttosport, per il quale comunque è il migliore dei rossoblù.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5