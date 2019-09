© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Capitano di ventura, nella difesa a tre con Romero e Zapata si trova a meraviglia. Dalle sue parti, d'altro canto, gravita un Ilicic che solitamente manda fuori giro le difese avversarie. Quando entra Muriel la musica non cambia, anche se il colombiano ha più sprint (e meno fantasia). Dalle sue parti non si passa, poi trova anche la freddezza per battere Gollini dagli undici metri, al novantesimo: dopo una partita di sacrificio e corsa, con il sole del Ferraris, non è certo una formalità.

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

TuttoMercatoWeb.com: 7