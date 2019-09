© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quattro gol in cinque giornate, uno ogni 76 minuti. Un impatto devastante, numeri impressionanti perché ottenuti alla prima stagione in Seria A. A 28 anni, Alfredo Donnarumma sta finalmente raccogliendo i meritati frutti, ripercorrendo le orme dell'ex gemello Ciccio Caputo: dopo aver punito Cagliari e Bologna (due volte), il bomber di Torre Annunziata segna anche contro una big, la dominatrice incontrastata in Italia degli ultimi otto anni. Giudizio unanime per tutti: la sua prestazione merita un 6,5, nonostante la rete sia viziata da un errore di Szczesny. Piace soprattutto lo spirito di sacrificio e la capacità di mettersi a disposizione dei compagni.

TuttoMercatoweb.com 6,5

La Gazzetta dello Sport 6,5

Tuttosport 6,5

Il Corriere dello Sport 6,5

Il Corriere di Brescia 7