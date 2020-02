vedi letture

Le pagelle di Dybala: in assenza di Ronaldo fa il Ronaldo e trascina la Juve

Maurizio Sarri lascia a riposo Cristiano Ronaldo contro il Brescia e tutti i riflettori sono puntati su Paulo Dybala. La Joya si prende la scena e trascina i bianconeri alla vittoria. Voto 7 da La Gazzetta dello Sport: "Senza Ronaldo può fare il Ronaldo, cioè avere più libertà. La sfrutta, dopo aver dipinto la punizione. C'è in quasi tutte le azioni pericolose, stupenda la traversa nel finale". Mezzo voto in più da TMW: "Svirgola col piede debole una clamorosa palla gol alla mezz’ora, ma poco dopo si fa perdonare sbloccando il match con una perla delle sue su punizione. In assenza di CR7, è proprio lui il trascinatore di questa Juventus: sempre pericoloso col pallone tra i piedi, meriterebbe un 8 se il suo tentativo nel recupero non si infrangesse sulla traversa".

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

La Repubblica: 7

La Stampa: 7

TuttoJuve.com: 7,5