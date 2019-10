Le pagelle di Dybala: ispira e segna, è la luce della Juventus

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In questo momento il giocatore più in forma in casa Juventus è senza ombra di dubbio Paulo Dybala. Dopo aver deciso il match in Champions League, anche contro il Lecce la Joya ha sfornato gol e prelibatezze in mezzo al campo. E' di gran lunga il più pericoloso in Salento, per questo noi di Tuttomercatoweb.com l'abbiamo premiato con un 6,5 in pagella, mentre da Tuttojuve.com anche mezzo punto in più perché Paulo è "la luce".

Dybala è la luce di questa Juve e, come sottolinea La Gazzetta dello Sport (voto 7), "tutto il gioco passa per i suoi dribbling in velocità, i filtranti in area, le belle idee". L'ex Palermo ispira, segna un calcio di rigore e quasi un altro gol, se non fosse per un eccezionale Gabriel. Il Corriere dello Sport lo penalizza di mezzo punto perché a metà primo tempo si divora un gol già fatto praticamente. Stesso voto, 6,5, anche dal Corriere della Sera, mentre con Tuttosport si torna sul 7 perché "pendola in soccorso del portatore di palla, ma la sensazione è che in pochi lo capiscano".

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 7

Tuttojuve.com: 7