Le pagelle di Dybala: offre cornetti e cappuccini. La scelta più azzeccata di Sarri e di... Higuain

Cristiano Ronaldo segna, Paulo Dybala incanta. L'argentino della Juventus è giudicato in maniera unanime tra i migliori in campo nel 2-1 di ieri sera alla Lazio. "Poi capiremo perché doveva restare in panchina. In tutte le azioni c'è lui", scrive La Gazzetta dello Sport a corredo di un 7 in pagella. Stesso voto sulle pagine del Corriere dello Sport, che spiega: "Il secondo gol è quasi tutto suo". 8 per Tuttosport: "Titolare per scelta di... Higuain, si rivela la mossa più azzeccata di Sarri".

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 7,5

TuttoJuve: 7,5