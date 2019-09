Le pagelle di Dybala - Una Joya per Sarri e un dipinto per CR7

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche stavolta il gol non arriva, ma la Joya gioca una grande partita, impegna Berisha e sforna anche l'assist - e che assist! - per il raddoppio di Cristiano Ronaldo. "La gara con la SPAL conferma che in un attacco a due può essere più che utile alla causa, Paulo Dybala deve solo ritrovare il guizzo", è la lettura di TMW nelle pagelle della Juventus dopo la vittoria per 2-0 di ieri pomeriggio. Per l'attaccante argentino stamane si contano così complessivamente tre 6,5 e due 7, con la piena consapevolezza che avrebbe meritato una gioia personale in più. Intanto, come scrive La Gazzetta dello Sport, "il cross in corsa per CR7 resta comunque un dipinto".

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

TuttoJuve.com: 6,5