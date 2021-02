Le pagelle di Dzeko: impreciso, ma con lui la Roma almeno si affaccia in area nemica

Tornato in campo dopo un periodo da separato in casa, Edin Dzeko non incide nella mezzora finale di Juventus-Roma. Per noi di TMW la sua prova è da 5 in pagella, mentre da La Gazzetta dello Sport arriva mezzo punto in più: "Rispetto a Borja Mayoral ha un'occasione, ma è impreciso. Il rapporto con Fonseca è da ricostruire". Per il Corriere dello Sport il bosniaco merita la sufficienza perché impegna i centrali bianconeri. "Con lui la Roma almeno si affaccia in area nemica", scrive il Corriere della Sera. Infine Tuttosport lo rimanda con un 5,5: "Lui sì, dà in qualche modo un senso alla scelta di Fonseca non spostando gli equilibri".

I VOTI DI DZEKO

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 5,5