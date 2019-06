Le pagelle di Dzeko: non meritava la sconfitta. Il gol è un accessorio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il migliore in campo della Bosnia? Facile, Edin Dzeko. Probabilmente anche il migliore in campo, a giudicare dai voti pressoché unanimi della stampa sportiva, che il giorno doipo il 2-1 subito dai suoi contro l'Italia ne celebra la prestazione. Un "gladiatore" per TMW, non meritava per la sconfitta secondo La Gazzetta dello Sport. Il gol, infine, è un accessorio per Tuttosport.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 8