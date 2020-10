Le pagelle di Eriksen: non gioca male, gioca poco. E non fa la differenza

A un certo punto, l’Inter si godrà Christian Eriksen. Quel punto non è però ancora arrivato: anche alla prima stagionale in Champions League, il danese galleggia nella mediocrità. In sostanza non sbaglia, ma neppure riesce a incidere. E così i voti si attestano attorno al 6, come quello de La Gazzetta dello Sport, che ricorda però come fosse stato acquistato proprio per questo: fare la differenza. Sufficienza anche su Tuttosport: “Croce e delizia, come sempre: per 20 minuti è abulico e l’Inter non lo cerca. Gara comunque migliore di molte altre”. Non gioca male, gioca poco, chiosa il Corriere dello Sport.

