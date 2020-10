Le pagelle di Eriksen - Ritmi da 'pennichella' nonostante tre palloni da top player

La qualità non manca, ma Eriksen non riesce a lasciare il segno in maglia nerazzurra. "Tre palle pregevoli e la capacità di vedere dove gli altri non guardano. Però non è un calcetto tra amici, serve un atteggiamento diverso, non solo qualche ricamo. Viaggia a un ritmo da pennichella", commenta il Corriere della Sera. Meno severo il giudizio de La Gazzetta dello Sport (6): "Non è giusto bocciarlo. Eriksen è questo, un ottimo dispensatore di palloni profondi e precisi, per un tempo 4-5 palle giuste le serve. Non ha cattiveria agonistica e mai l’avrà".

I VOTI DI ERIKSEN:

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

FCInterNews: 5,5