Le pagelle di Felipe Anderson: segna una doppietta ma non riesce ad evitare i fischi

Due gol che non servono ad allontanare i fischi. Felipe Anderson lascia il segno nel match contro la Salernitana realizzando una doppietta. "Non segnava una doppietta in biancoceleste dal 2015 - il commento della Gazzetta dello Sport -. Il suo contratto in scadenza già suscita nostalgia...". "Segna e viene fischiato - l'analisi del Corriere dello Sport - conta più il possibile addio che i gol alla Salernitana. Il primo è tutto merito suo: palla strappata a Candreva, finta su Pirola e sinistro preciso. Per il secondo deve ringraziare Luis Alberto. Sfiora il tris: vicino la porta funziona meglio".

Questo quanto riporta TMW: "Una doppietta che gli permette di ritrovare fiducia dopo qualche prestazione negativa. Tudor gli aveva chiesto concretezza e lui ha risposto presente, fallendo il tris personale nella ripresa".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Lalaziosiamonoi.it: 8