Le pagelle di Gattuso - Ringhio a un rigore dai supplementari

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La sufficienza, o anche qualcosa in più. Nessuna bocciatura per Gennaro Gattuso, che ieri ha perso la Supercoppa italiana ma con un Milan in difficoltà numerica e privato anche, almeno per i primi minuti, di Gonzalo Higuain. Così, nei voti dei quotidiani, il tecnico rossonero naviga dal 6 (Corriere dello Sport, Corriere della Sera e La Stampa) al 6,5 assegnato da Tuttosport e La Gazzetta dello Sport, che evidenzia: "È arrivato a un rigore non dato dai supplementari".