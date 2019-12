L'errore è di quelli che pesa. Il tentativo di dribbling di Paolo Ghiglione è culminato con il recupero di Linetty ha propiziato il gol di Gabbiadini che ha deciso il derby della Lanterna. Una prestazione tutto sommato positiva per il difensore del Genoa, macchiata da questo episodio che è stato decisivo ai fini del risultato: "l suo errore pesa come un macigno - scrive TMW - . Perde in malo modo una palla nella propria metà campo sulla quale si avventa Linetty. Il polacco poi serve Gabbiadini per il gol vittoria dei blucerchiati".

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 4

Il Secolo XIX: 5

Corriere della Sera: 5

Genoanews1893.it: 5