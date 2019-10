Le pagelle di Godin - In costante affanno, si arrabbia per il cambio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Serata difficile per Diego Godin. Il difensore dell'Inter patisce la rapidità sia di Karamoh che di Gervinho e ha responsabilità sui gol del Parma. Questo il commento di TMW: "Torna centrale e ne guadagna in sicurezza e disinvoltura della giocata. Sbaglia qualche decisione di troppo, anche se recupera spesso nella giocata successiva. Sul gol di Gervinho sbaglia l'uscita su Karamoh. Non prende bene il cambio dopo 20' della ripresa".

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

Fcinternews.it: 5,5