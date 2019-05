© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Atalanta vola in Champions per la sua prima volta nella storia e Alejandro Gomez, ancora una volta, è stato il perfetto capitano della formazione di Gian Piero Gasperini. Il gol del vantaggio è suo, l'assist per quello della sicurezza anche. Finalmente, a 31 anni, l'argentino esordirà nella competizione più importante d'Europa. Nel 2013/14, col Metalist, l'aveva soltanto sfiorata: l'anno prossimo sarà uno dei protagonisti.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 8