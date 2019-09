Monumentale, sontuoso, devastante. La prova di Alejandro Gomez contro il Sassuolo stamane mette tutti d'accordo come poco spesso accaduto prima d'ora. Due gol decisivi e, soprattutto, un'ottima risposta tattica venti metri di campo più indietro rispetto al solito. Il 'Papu' si conferma così ancora una volta un fuoriclasse, il giusto capitano e il perfetto trascinatore di cui ha bisogno un'Atalanta che non vuole mai smettere di sorprendere, in Italia quanto in Europa. Al Mapei devasta le linee neroverdi e torna un killer sotto porta, meglio di così? Tre 8 e un 8,5, d'altronde, non sono certo voti casuali.

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8,5

TuttoAtalanta.com: 8