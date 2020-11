Le pagelle di Hakimi: altro che rivincita. Fa di tutto per non farsi rimpiangere dal Real

Bene, bravo, bis. Il Real Madrid, dopo lo svarione dell’andata, ritrova Hakimi da avversario e ancora una volta non ha da pentirsi di aver ceduto all’Inter il giovane laterale. Altra serata da dimenticare a San Siro e nuova pioggia di voti al di sotto della sufficienza. 4,5 per La Gazzetta dello Sport: “Tempi scuri, altro che rivincita contro la sua ex: zero rimpianti per il Real”. Ma si scende a 4 sulle pagine di Tuttosport: Fa del suo meglio per non farsi rimpiangere e ci riesce benone”.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5 Fuori partita dall’inizio

Tuttosport: 4

Corriere della Sera: 4,5

FcInterNews: 5