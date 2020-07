Le pagelle di Iachini: la Fiorentina più brutta di stagione. Affonda in modo inspiegabile

La Fiorentina più brutta di stagione. Così La Gazzetta dello Sport stronca i viola, ma soprattutto Beppe Iachini, travolto ieri dal Sassuolo in casa: voto 4 per il tecnico gigliato, valutazione condivisa anche da noi e da Tuttosport ("la sua Fiorentina affonda"). Non molto più in su gli altri giudizi, con il Corriere dello Sport: squadra assolutamente appannata in maniera inspiegabile.

TMW: 4

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4

FirenzeViola: 4,5