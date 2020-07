Le pagelle di Ibrahimovic: il ritorno del guerriero. Dopo tre mesi, fa quel che può

Zlatan Ibrahimovic torna in campo dopo tre mesi. E rientra bene, tutto sommato. Sostanziale sufficienza in pagella per l'attaccante del Milan, subentrato nel pareggio con la SPAL: fa quel che può, abbiamo scritto su TMW. "Ingresso più che discreto", per uno che è fuori da tre mesi, scrive La Gazzetta dello Sport. Il voto migliore (6,5) è quello di Tuttosport: subito una bella occasione di testa. I più critici sono invece i colleghi di MilanNews (5,5): "fa oggettivamente poco". Il ritorno del guerriero, chiosa il Corriere della Sera.

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6

MilanNews: 5,5