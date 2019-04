Le pagelle di Ilicic - Ce l'ha con Montella, ormai è chiaro. Gol e magie

Segna l'1-1 e avvia l'azione del 2-1. È proprio Josip Ilicic, insieme al 'Papu' Gomez, a trascinare l'Atalanta verso sogni di gloria e verso un traguardo che, comunque vada contro la Lazio all'Olimpico, resterà per sempre scritto nella storia nerazzurra. Ma nella sua prestazione, da 7-7,5 secondo le principali testate nazionali e locali, spiccano anche numeri e colpi di tacco d'alta scuola. "Con una finta manda a sedere un intero settore, con quella dopo rimette in piedi tutti", sottolinea La Gazzetta dello Sport. "Ce l'ha con Montella, ormai è chiaro", evidenzia invece il Corriere dello Sport. Fu lui, infatti, a sbagliare clamorosamente il gol dell'1-1 in maglia viola nella finale di Coppa Italia del 2014 contro il Napoli, è proprio lui invece a portare la Dea in finale quest'anno grazie all'impeccabile rigore del momentaneo pareggio e alla solita prestazione straripante che uccide moralmente Muriel e compagni.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere di Bergamo: 7