Le pagelle di Insigne: dà ragione ad Ancelotti per 45', poi tra i più positivi

Lorenzo Insigne in Nazionale se la cava piuttosto bene, spesso accade così. Con la Grecia prova a scuotere la partita con due conclusioni da fuori, non inquadra lo specchio della porta, dunque gli manca un po' di precisione ma non di certo l'intraprendenza. Meglio di Chiesa nel primo tempo, ha il merito di costruire l'azione dell'1-0 e di procurare il rigore. E così i quotidiani oggi in edicola lo promuovono: il capitano del Napoli supera la sufficienza nel più dei casi, a cominciare da TMW che lo premia con un 6,5.

Stesso voto da tutti i maggiori quotidiani, eccezion fatta per Tuttosport che gli dà un mezzo punto in meno. Per La Gazzetta dello Sport, per un tempo dà ragione ad Ancelotti, poi si sveglia. Prende il rigore e Paschalakis gli toglie un gol. Ma la maglia dieci chiede di più, si legge. Il Corriere dello Sport ne elogia la pericolosità della ripresa, tra penalty procurato e terzo gol sfiorato. Il Corriere della Sera, invece, sottolinea come si tratti di uno degli uomini di Mancini a cercare con maggiore continuità la costruzione di gioco. E' tra i più positivi, anche se Tuttosport evidenzia la sua imprecisione in zona gol.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6,5