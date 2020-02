vedi letture

Le pagelle di Inzaghi - Sul 2-0 i cambi penalizzano la Lazio. Ma vince, dunque ha ragione

"Sul 2-0 i due cambi penalizzano la squadra. E anche quello di Lazzari per Jony. Ma vince, dunque ha ragione". La Gazzetta dello Sport analizza così la partita di Simone Inzaghi e della sua Lazio sul campo del Genoa. 3-2 il risultato finale, vittoria che riporta i biancocelesti a -1 dalla vetta occupata sempre dalla Juventus, ma anche un paio di errori che secondo la rosea avrebbero potuto compromettere le sorti del match. Non sono dello stesso avviso le altre testate nazionali e locali, che premiano invece il timoniere capitolino con voti tra il 7 e addirittura l'8 in pagella. La sua Lazio, in ogni caso, non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Questi tutti i voti di Simone Inzaghi:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

LaLazioSiamoNoi: 8